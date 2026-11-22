Ирина Костылева: не доверю больше Лену тренеру Плющенко. Все шансы на работу исчерпаны

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, заявила, что больше не доверяет подготовку своей дочери двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Нет. Я не доверю больше Лену тренеру Плющенко. Всякому доверию есть конец. Если давать слово и не держать его много раз, отбивается возможность доверять человеку.

Ситуация с Леной патовая. Нога ещё болит. Неизвестно, когда Лена сможет выйти на лёд. И рисковать здоровьем дочери в восьмой раз в этом сезоне нет больше возможности.

Все шансы на работу с Леной у Плющенко исчерпаны», – написала Костылева в социальной сети.

Елене Костылевой 15 лет. Она является двукратной чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров.