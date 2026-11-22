Двукратную чемпионку России среди юниоров фигуристку Елену Костылеву отчислили из академии «Ангелы Плющенко». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Елена Костылева была отчислена 20 ноября. Причина — систематическая клевета матери фигуристки в адрес школы», – сообщил источник.

Костылевой 15 лет. Елена несколько лет тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях из-за травм. Она была вынуждена пропустить этапы международной серии Гран-при ISU среди юниоров в Сиане и Бангкоке. Спортсменку заменила София Дзепка.