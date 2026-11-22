ФФККР будет определять состав фигуристов на ЧМ и ЧЕ не только по чемпионату России

6 ноября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обновила критерии для отбора на чемпионат Европы и мира. По новым правилам состав спортсменов будет определяться не только по результатам чемпионата России, но и по достижениям, показанным на международных соревнованиях. Информация об этом появилась на официальном сайте ФФККР.

«В случае максимального допуска на чемпионат Европы, чемпионат мира в состав соответствующих сборных команд включаются спортсмены, занявшие на чемпионате России 1 и 2 места.

В случае допуска одного или двух спортсменов/пар в состав соответствующих сборных команд включаются спортсмены, показавшие высокие спортивные результаты на чемпионате России и международных соревнованиях первой половины спортивного сезона», — говорится в документе, опубликованном ФФККР.

В предыдущей версии документа отмечалось, что в случае допуска одного или двух спортсменов в состав сборной включались чемпионы страны. Таким образом, первое место на национальном соревновании теперь не является гарантией попадания на ЧЕ и ЧМ.