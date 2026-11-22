Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, заявила, что фигуристка не знала об отчислении из академии «Ангелы Плющенко».

«Мы решили, что уходим от них после собрания, которое прошло в среду с продюсером и Яной Александровной [Рудковской]. После того как лишили роли Герды, а предложили роль подружки, мы решили, что нет смысла оставаться в этой академии. Про отчисление не знали, Лена мне сказала сейчас, что пишут в соцсетях. Мы сейчас узнали об этом из соцсетей», – приводит слова Ирины Костылевой ТАСС.

Костылевой 15 лет. Она тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с 2024 года.