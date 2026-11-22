Методист академии «Ангелы Плющенко» Елена Благодерова высказалась об отчислении двукратной чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой.

«В пятницу, 20 ноября, Яна Александровна [Рудковская] собственноручно подписала приказ об отчислении Лены из академии, так как ситуация неординарная, когда спортсмена отчислили из-за поведения её матери. У нас частная академия, и все решения принимает руководство. К сожалению, оно больше не может терпеть негативные высказывания, ложь и клевету от Ирины [Костылевой], поэтому было принято такое решение.

Конечно, Лену очень жалко, вы не представляете, сколько Ирине давали шансов и чтобы сохранить стипендию Лене, и чтобы сохранить роли в шоу. Все это задокументировано, но та грязь, которая льётся на Яну Александровну, Евгения Викторовича [Плющенко], академию, тренеров и спортсменов, уже перешла все границы. Терпеть это больше невозможно — у всего есть предел, поэтому, к сожалению, академия с ней вынуждена расстаться, им дали время, чтобы освободить территорию академии в самое ближайшее время.

Отдаём программы и костюмы, за которые академия доплачивала, и второй загранпаспорт, эпопея окончена», – приводит слова Благодеровой ТАСС.