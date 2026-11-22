«Зачем пропускать весь сезон? Чтоб разжиреть?» Мать Костылевой — о восстановлении дочери

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, заявила, что фигуристка не будет пропускать сезон-2026/2027.

«Пропускать весь сезон? Зачем? Чтоб разжиреть и потерять всё на радость таким, как Сарновские?

Как Лена будет здорова, сразу выходит и восстанавливается под моим руководством. Как будет готова к прыжкам – идём к тренеру, но это точно не Плющенко. Лена безгранично верила и слушалась Плющенко. Я верила его обещаниям, поэтому не уходили. Обещания оказались невыполненными. Тренер, который не выполняет элементарных обещаний, не имеет доверия. Всё очень просто», – написала Костылева в социальной сети.

Ранее стало известно, что спортсменку отчислили из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за «систематической клеветы матери фигуристки в адрес школы».