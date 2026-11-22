Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева не найдёт нового специалиста, пока её мать Ирина Костылева будет находиться рядом.

«Там все проблемы только из-за мамы. Пока мама будет рядом, Лена Костылева не будет кататься вообще нигде и ничего у неё не получится. Потеряем ли мы фигуристку? О чём тут говорить, если рядом больной человек. Сумасшедший дом. Пока мать рядом — от девочки ничего не ждите. Тем более когда у неё начнётся пубертатный период, мать её начнет «убивать», мягко говоря, потому что она на неё сделала всю ставку. А сейчас её вряд ли кто возьмёт из серьёзных тренеров.

Все хорошо понимают эту ситуацию. А Женю [Плющенко] жалко, он был обречён на это. Они там вообще всё перепробовали. Я думаю, что Плющенко для неё был идеальный вариант. Я знаю, как все в академии к ней относились хорошо. Я более чем уверен в том, что это не решение девочки, а решение её матери. Это моё мнение», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что спортсменку отчислили из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» из-за «систематической клеветы матери фигуристки в адрес школы».