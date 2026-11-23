Норвежский комментатор фигурного катания Фредрик Айленд Густавсен высказался о недопуске российских фигуристов на этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия.

«В адрес Финляндии как государства звучит много гневных высказываний. Встречается немало необоснованных комментариев и личных нападок.

Мы уже наблюдали нечто подобное в полном объёме во время двух последних чемпионатов мира: в комментариях многие утверждали, что к нейтральным спортсменам — то есть к россиянам — относятся несправедливо. Атмосфера была крайне напряженной ещё до начала турнира Finlandia Trophy, а запрет на въезд лишь подлил масла в огонь в интернет-пространстве.

Фигурное катание пользуется в России огромным престижем — именно поэтому реакция столь бурная», — приводит слова Густавсена NRK.