Олимпийская чемпионка – 2022 Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошли в список молодых лидеров до 30 лет по версии форума предпринимателей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APEA), сообщает пресс-служба организации в своих социальных сетях.

Помимо россиянок, также в списке находится ряд других спортсменов, чьи страны входят в организацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС). Среди них: баскетболистка Кейтлин Кларк, бегунья Ша’Кэрри Ричардсон, пловчиха Кэти Ледеки (все – США), фристайлистка Эйлин Гу (Китай), а также теннисистка Наоми Осака (Япония).

Стоит отметить, список формируется среди стран-участниц АТЭС, в которую входит 21 государство. Основная его задача – определить лидеров в различных областях жизни общества в возрасте до 30 лет, способствующих развитию своей сферы деятельности.