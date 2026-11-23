Ирина Костылева сообщила, что на неё написали заявление в полицию

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, что на неё написали заявление в полицию.

«Мы сейчас едем с Леной на обследование. Поступил звонок из Успенского отделения полиции, сказали, что мне необходимо туда приехать, на меня написано заявление. Не знаю, кто подал и на какую тему», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Ранее стало известно, что Елену Костылеву отчислили из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за «систематической клеветы матери фигуристки в адрес школы». 15-летняя спортсменка тренировалась под руководством Плющенко с 2024 года.