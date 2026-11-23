«Бросать её никто не станет». Бестемьянова считает, что Костылева вернётся к Плющенко

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева может вернуться в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Думаю, она обратно вернётся к прежнему тренеру. Походит какое-то время, Женя [Плющенко] с Яной [Рудковской] остынут. Девочка талантливая, бросать её никто не станет. Полагаю, они вернутся.

В наше время родители вообще не допускались до тренировок, за дверь катка их не пускали. Поэтому, конечно же, здесь родитель виноват», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Елену Костылеву отчислили из «Ангелов Плющенко» из-за «систематической клеветы матери фигуристки в адрес школы».