«Она ещё больше наберёт форму». Авербух — о шансах Трусовой в финале Гран-при ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил шансы серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) на финале Гран-при ISU в Китае.

«Шансы достаточно неплохие. Саша абсолютно конкурентоспособна. При таких прокатах, которые она показывала, я уверен, что она ещё больше наберёт форму, поправит какие-то недочёты. Шанс подняться на подиум очень велик. Кроме японок, больше пока никто не впечатлил», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, Трусова заняла второе место на этапах Гран-при ISU в США и Китае и квалифицировалась на финал, который пройдёт с 10 по 13 декабря.