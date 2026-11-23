Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) восстановила четверной флип. Спортсменка опубликовала видео с тренировки на своей странице в соцсети.

Отметим, Трусова не исполняла четверной флип с Олимпиады 2022 года в Пекине, Китай.

В этом году Александра возобновила спортивную карьеру после рождения ребёнка. Фигуристка тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Осенью Трусова завоевала две серебряные медали на этапах международной серии Гран-при ISU в Китае и США. В прокатах она демонстрировала четверной лутц. Далее российская фигуристка выступит в финале Гран-при, который пройдёт в Чунцине с 10 по 13 декабря.