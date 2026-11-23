Чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, восхитилась исполнением четвёрного флипа российской фигуристкой Александрой Игнатовой (Трусовой).

«Легенда! Машина! Королева!» – написала Бойкова под постом на странице Игнатовой в соцсети.

Ранее стало известно, что Александра Игнатова восстановила четверной флип. Соответствующее видео было опубликовано на её странице в соцсети. Отметим, что фигуристка не исполняла этот прыжок с Олимпиады 2022 года в Пекине. В этом году Игнатова возобновила спортивную карьеру после рождения ребёнка. Осенью она также демонстрировала чистое исполнение четверных лутца и тулупа.