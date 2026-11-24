«Ничего страшного у Лены не обнаружили». Мама Костылевой — о травме дочери

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, рассказала, что дочь избежала серьёзной травмы. 22 ноября мама спортсменки сообщила, что Елена испытывает боли в ноге.

«Ничего страшного у Лены не обнаружили, но травма перешла в хроническое состояние. Как пройдёт боль, ещё минимум неделю нельзя кататься, а потом только плавно входить», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Ранее стало известно, что Елену Костылеву отчислили из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за «систематической клеветы матери фигуристки в адрес школы». 15-летняя спортсменка тренировалась под руководством Плющенко с 2024 года.