«Нам и тут весело». Трусова показала, как отдыхает с годовалым сыном Михаилом

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фото с годовалым сыном Михаилом.

Фото: Соцсети Александры Трусовой

«Выходить из номера? Спасибо, но нам и тут весело», – подписала спортсменка снимок, опубликованный в её телеграм-канале.

Отцом ребёнка является фигурист Макар Игнатов. Михаил появился на свет 6 августа 2025 года.

В текущем сезоне Трусова выступила на нескольких международных стартах. На «челленджере» в Токио, а также этапах Гран-при ISU в Китае и США она завоевала серебро. На мемориале Дениса Тена фигуристка выиграла золотую медаль. Благодаря успешным выступлениям на двух этапах Трусова отобралась в финал серии Гран-при.