Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 Анна Погорилая сообщила, что с ребёнком оказалась в опасной ситуации на улице. Спортсменка поделилась фото с окровавленными пальцами, но подробности инцидента не уточнила.

Фото: Из социальных сетей Анны Погорилой

Фото: Из социальных сетей Анны Погорилой

«Я не знаю, как об этом писать. Просто почувствовала страх не за себя, а за своего ребёнка. Не думала, что придётся кричать на улице и просить о помощи. Сейчас у нас уже всё хорошо.

Неадекватных хватает. Заявление написали. А поможет ли, это другой вопрос. Страшно, что в этот момент мой ребёнок был рядом со мной, и единственное, о чём я думала, что я должна её защитить», – написала Погорилая в социальных сетях.