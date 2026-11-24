Федченко рассказала о форс-мажоре при подготовке Горбачёвой в этапу Гран-при ISU в Японии

Софья Федченко, тренер бронзового призёра чемпионата России по фигурному катанию Алины Горбачёвой, рассказала о подготовке подопечной к предстоящему этапу Гран-при ISU в Токио, который стартует 27 ноября.

«Подготовка прошла спокойно, в рабочем режиме. Единственным форс-мажором стали сломанные ботинки за пять дней до вылета. Но Алина достаточно быстро раскатывает новые, поэтому мы немного скорректировали план и продолжили работу. С визами всё в порядке, сегодня мы вместе с Алиной вылетаем в Японию.

Основная задача на этот этап Гран-при – показать, над чем мы работали последние три недели, уверенно исполнить программы и получить удовольствие от выступлений. Алина всегда мечтала выступить в Японии, она очень счастлива, что появилась такая возможность. На соревнования едем с большим желанием и позитивным настроем», – приводит слова Федченко ТАСС.