Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 Анна Погорилая рассказала, что подверглась нападению неизвестного человека рядом с домом. Ранее спортсменка в социальных сетях опубликовала фото с окровавленными пальцами.

«Я этого человека, честно говоря, первый раз увидела, не думаю, что он меня преследовал или что-то в этом роде, просто какой-то случайный человек на улице. Я уже парковалась около дома, разворачивалась, а он начал стучать по моей машине, вышла посмотреть, что произошло, и меня просто бросили на землю. Самое страшное, что в этот момент я была с ребёнком, и я поняла свою главную ошибку — что вообще вышла из машины. У Евы есть привычка: если я куда-то выхожу, она идёт за мной хвостиком, теперь у нас с ней был долгий разговор о том, что, что бы ни случилось, она должна оставаться в машине. Единственное, о чём я тогда переживала, — чтобы, не дай бог, не тронули дочку.

Мне уже потом сказали сотрудники полиции, что он несколько раз толкал меня на землю, это видно на камерах. Я помню первый толчок, а дальше, видимо, уже была в состоянии аффекта и даже не понимала до конца, что происходит. Мужчина в возрасте, и я, честно говоря, совершенно не ожидала от него такого, хотя я достаточно хорошо на ногах стою. Как только поняла, что происходит, сразу села в машину, закрылась, вызвала полицию, позвонила мужу. Как только сотрудники правоохранительных органов приехали на место, он сразу начал врать, говорить, что вообще меня не трогал, что я сама себя расцарапала. И это при том, что есть записи с камер видеонаблюдения. Не исключаю, что это уже не первый подобный случай. Если человек чувствует свою безнаказанность, он продолжает так поступать», — приводит слова Погорилой ТАСС.