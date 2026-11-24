Фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России – 2027, который пройдёт в середине декабря в Челябинске, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Участие Камилы Валиевой в чемпионате России на данный момент не предполагается. Фигуристка ещё не приступила к полноценным тренировкам», – заявил источник СМИ.

Ранее Валиева сообщила об уходе из группы Светланы Соколовской и возвращении в штаб Этери Тутберидзе. В сентябре 2026 года фигуристка выступила на контрольных прокатах в Москве, после чего она не принимала участия ни в одном официальном турнире.

В начале сезона Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у Валиевой нейтральный статус.