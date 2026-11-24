Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 фигуристка Анна Погорилая вышла на связь с подписчиками после новости о нападении на неё неизвестного мужчины на глазах у дочери.

«Всем привет. Поняла, что сильно напугала вас. Я и сама вчера вся тряслась. Непривычная для меня ситуация случилась. Как хорошо, что у меня есть люди, которые помогут, муж, который молниеносно всех поднял на уши, чтобы помочь.

Мы закрылись в машине. Я уже съездила в травмпункт, так что всё нормально, нет никаких переломов. Слава богу, при падении не ударилась головой. Спасибо всем, что сразу начали спрашивать, чем помочь – безумно приятно понимать, что есть столько хороших и готовых помочь людей. Но уже всё хорошо», – сказала Погорилая в видео, опубликованном на её странице в социальной сети.