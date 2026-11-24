Невский районный суд рассмотрел иск жителя Санкт-Петербурга Бориса Шестопалова к фигуристу Петру Гуменнику и спортивному клубу Тамары Москвиной по поводу запрета исполнения его олимпийской короткой программы «Парфюмер».

Информация о первом иске Шестопалова появилась в СМИ ещё в марте 2026 года, но тогда сообщалось, что суд не принял его к рассмотрению. Однако по информации с официального сайта Невского районного заседания, в мае 2026 года иск всё-таки был зарегистрирован.

В удовлетворении иска истцу было отказано, об этом он сообщил «Чемпионату» после завершения заседания. Шестопалов требовал компенсации морального вреда размером в один рубль и запрета на исполнение программы «Парфюмер». Как сообщалось ранее, петербуржец был возмущён тем, что фигурист выступает в образе аморального убийцы.