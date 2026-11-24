«Буду идти до конца». Петербуржец подаст апелляцию на решение суда по делу Гуменника

Житель Санкт-Петербурга Борис Шестопалов сообщил, что собирается подать апелляцию на решение суда по делу фигуриста Петра Гуменника и спортивного клуба Тамары Москвиной. Ранее Невский районный суд отклонил иск петербуржца.

«Я буду подавать апелляцию, кассацию, в Верховный суд, председателю Верховного суда – до Конституционного суда. Я буду идти до конца. Потому что это моя миссия – остановить таких, как Гуменник», – сказал Шестопалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в мае 2026 года суд зарегистрировал иск Шестопалова с требованием запретить Гуменнику исполнять олимпийскую короткую программу «Парфюмер». При этом истец требовал компенсации морального вреда размером в один рубль. Шестопалов был возмущён тем, что фигурист выступает в образе аморального убийцы.