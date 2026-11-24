Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Елена Ильиных ответила на вопрос, общается ли со своим бывшим партнёром Никитой Кацалаповым.

«Ирония судьбы. У Никиты мама в соседнем подъезде у меня живёт. Мы постоянно теперь пересекаемся. Я безумно поблагодарила, когда мы увиделись, поблагодарила за то, что она меня, в принципе, вытащила в танцы на льду, она меня накатала. Она тренер по фигурному катанию, сколько она меня выкатывала для Никиты, сколько она в меня силы вложила и энергии вообще, чтобы меня накатать, поставить в эти танцорские позиции, эти бёдра сделать. Чтобы я уже дальше, переходя к тренерам, к Жулину и к Морозову, имела эту базу.

Мы сейчас встретились сначала с ней. Я узнала сначала Никитину собачку. Мы с Никитой не скажу, что общаемся, но мы пересекаемся, мы очень хорошо видимся. Периодически он приезжает к маме в гости, я тоже его видела, мы сфотографировались там с Серёгой [Полуниным], с моей дочкой. Он мою дочку видел.

У нас всегда, если честно, были очень приятельские отношения. Мы три года назад выступали на «Ледниковом периоде» вместе, фантастически, там и с Викой [Синициной], и с Никитой. Я всегда за них. Если вы меня спросите про танцы на льду, круче, чем Никита, никто не катается. Я никогда не буду ни за кого, наверное, болеть и воспринимать так, как его», – сказала Ильиных в видео на YouTube-канале «ДоброFON».