С 27 по 29 ноября в Токио, Япония, пройдёт заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. На турнире выступят российские фигуристы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU, Токио. Расписание турнира (время московское)
27 ноября, пятница:
6:35. Танцы на льду, ритм-танец;
8:35. Спортивные пары, короткая программа;
10:15. Женщины, короткая программа;
13:00. Мужчины, короткая программа.
28 ноября, суббота:
6:00. Танцы на льду, произвольный танец;
8:00. Спортивные пары, произвольная программа;
10:30. Женщины, произвольная программа;
13:30. Мужчины, произвольная программа.
29 ноября, воскресенье:
7:05. Показательные выступления.
Также «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников соревнований.
Женщины: Аделия Петросян (Россия), Алина Горбачёва (Россия), Виктория Сафонова (Беларусь), Мэдлин Шизас (Канада), Юна Аоки (Япония), Монэ Тиба (Япония), Мако Ямасита (Япония), Син Чжи А (Южная Корея), Ю Ён (Южная Корея), Юлия Заутер (Румыния),