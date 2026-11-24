Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных восхитилась умением российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) совмещать воспитание ребёнка и спортивную карьеру.

«Она моя соседка по району. Выхожу из магазина, а тут Саша со своим мужем, со своей лялькой гуляют. Мы поздоровались. Она живёт абсолютно человеческую жизнь. Не так часто ты даже в обычной жизни сможешь выйти с мужем, пройтись, погулять с ребёнком.

Через два дня смотрю, а человек на другом континенте делает четверные прыжки, всех покоряет, выигрывает. И для меня это такой непередаваемый диссонанс и такое удовольствие, кайф, потому что совместить такую часть жизни и так её совместить… Потому что если бы у меня были бы соревнования, я бы, наверное, за неделю ни с кем бы не разговаривала, ходила бы в маске. Точно не думала, чтобы хоть как-то с кем-то здороваться из своих близких, проводить с ними время и уделять этому энергию», – сказала Ильиных в видео на YouTube-канале «ДоброFON».