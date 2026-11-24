Гран-при ISU по фигурному катанию, шестой этап, Япония: кто из россиян выступит

В пятницу, 27 ноября, в Токио, Япония, стартует заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. За несколько соревновательных дней спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Среди российских фигуристов на турнире продемонстрируют свои прокаты Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачёва.

Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян и бронзовый призёр чемпионата России Алина Горбачёва представят свои короткие программы в пятницу, 27 ноября, в 10:15 мск. С произвольными программами фигуристки выйдут на лёд в субботу, 28 ноября, в 10:30 мск.

Чемпионы России разных лет Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник также представят КП 27 ноября. Их соревнования начнутся в 13:00 мск. Произвольные программы фигуристов можно будет увидеть 28 ноября в 13:30 мск.