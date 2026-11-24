Гран-при ISU по фигурному катанию, шестой этап, Япония: расписание турнира

С 27 по 29 ноября в Токио, Япония, пройдёт заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. На турнире выступят российские фигуристы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU, Токио. Расписание турнира (время московское)

27 ноября, пятница:

6:35. Танцы на льду, ритм-танец;

8:35. Спортивные пары, короткая программа;

10:15. Женщины, короткая программа;

13:00. Мужчины, короткая программа.

28 ноября, суббота:

6:00. Танцы на льду, произвольный танец;

8:00. Спортивные пары, произвольная программа;

10:30. Женщины, произвольная программа;

13:30. Мужчины, произвольная программа.

29 ноября, воскресенье:

7:05. Показательные выступления.