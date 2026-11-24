Гран-при ISU по фигурному катанию, шестой этап, Япония: состав участников

С 27 по 29 ноября в Токио, Япония, пройдёт заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. На турнире выступят российские фигуристы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным составом участников соревнований.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU, Токио. Состав участников

Женщины: Аделия Петросян (Россия), Алина Горбачёва (Россия), Виктория Сафонова (Беларусь), Мэдлин Шизас (Канада), Юна Аоки (Япония), Монэ Тиба (Япония), Мако Ямасита (Япония), Син Чжи А (Южная Корея), Ю Ён (Южная Корея), Юлия Заутер (Румыния), Кимми Репонд (Швейцария), Сара Эверхардт (США).

Мужчины: Пётр Гуменник (Россия), Владислав Дикиджи (Россия), Кевин Эймоз (Франция), Франсуа Пито (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Рио Наката (Япония), Сюн Сато (Япония), Нодзому Йосиока (Япония), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Джейсон Браун (США), Илья Малинин (США)

Спортивные пары: Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения), Жазмин Десрошер/Киран Трэшер (Канада), Анна Валези/Мартин Бидар (Чехия), Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония), Челси Лю/Райан Бедард (США), Наоми Уильямс/Лахлан Льюэр (США).

Танцы на льду: Маржори Лажуа/Жан-Люк Бейкер (Канада), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила