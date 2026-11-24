Фигуристы Софья Муравьёва, Дарья Садкова, София Дзепка и Матвей Ветлугин не вошли в предварительный состав участников чемпионата России — 2027, который пройдёт в Челябинске с 17 по 20 декабря.

Серебряный призёр ЧР-2023 Софья Муравьёва по итогам серии Гран-при России заняла 16-е место в общем зачёте. К участию в чемпионате России были допущены Алина Горбачёва и Аделия Петросян, которые заняли 20-е и 17-е места соответственно, а также Александра Игнатова (Трусова), которая не принимала участия в этапах Гран-при России. Таким образом, Муравьёва опустилась на 19-ю строчку общего зачёта.

Члены сборной России Дарья Садкова и Матвей Ветлугин выступили на двух этапах Гран-при России. Садкова заняла 12-е и шестое места, набрав восемь очков. Ветлугин стал девятым и шестым, заработав 10 очков. Этих результатов было недостаточно для отбора на ЧР-2027.

Также турнир в Челябинске пропустит София Дзепка. Она выступила только на одном этапе Гран-при России и заняла восьмое место. Отметим, Софья отобралась в финал Гран-при ISU среди юниоров. Он пройдёт с 10 по 13 декабря в Китае.