Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных рассказала о борьбе с серьёзным аутоиммунным заболеванием.

«Если честно, я сейчас только-только вообще пришла в так называемую форму и в нормальное состояние. Потому что, когда я была беременна третьим ребёнком, нашли аутоиммунное заболевание. Очень редкое, очень тяжёлое аутоиммунное заболевание – гранулематоз Вегенера.

У меня костная ткань, хрящевая ткань вся пострадала, начали страдать органы. Я прошла курсы химиотерапии, иммунносупрессивную терапию.

И вот буквально у меня должен был быть 7 октября повторный курс химиотерапии, такой для закрепления. Но мне позвонил доктор, сказал, что всё анализы более-менее в норме, но ещё не в норме, потому что там есть антитела, но, в принципе, мы в стадии ремиссии.

Есть раковые заболевания, есть аутоиммунные, и их много. Есть разновидность этих аутоиммунных заболеваний, когда собственные клетки не справляются и атакуют собственные клетки. Там есть красная волчанка, ещё какие-то. Мой гранулематоз Вегенера действует на хрящевые ткани: у меня был полностью разъеден нос, у меня были перекосы, и всё вот это. Мне уже восстановили после пластической операции», – сказала Ильиных в видео на YouTube-канале «ДоброFON».