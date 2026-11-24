Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных рассказала, как в годы спортивной карьеры ей приходилось сталкиваться с критикой своей внешности со стороны окружающих.

«Всю жизнь я слушала не только от Жулина, а вообще и от федерации слушала про общие внешние составляющие. Я ненавидела пересматривать свои программы, для меня было страшно – ни фотографии, ничего. И тут я залезла, когда сейчас стало популярно снова во «ВКонтакте», у нас там сообщество, зашла на фотографии тех лет. Мне хочется сказать всем, кто на меня там что-то говорил: я была дохляк с тонкими руками и шеей», – сказала Ильиных в видео на YouTube-канале «ДоброFON».