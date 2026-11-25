Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о фигуристке Камиле Валиевой, которая пропустит чемпионат России — 2027 в Челябинске.

«Я бы тоже не торопилась. Камиле надо сделать глубокий вдох-выдох. Я её прекрасно понимаю. Она сравнивает себя с самой собой — с той, какой была ещё до допинговых скандалов, и с тем, чего от неё ждут зрители. Выходить не до конца подготовленной, чтобы болельщики потом закидали помидорами, она сама не хочет. И правильно делает. Болельщик сегодня любит, а завтра — нет. Она взвешенно подходит к этому.

Её обожают и любят все эти годы, видели её мастерство, которого точно хватило для красивых и прекрасных номеров в шоу. Но для спорта высших достижений, что она и сама понимает, немного не хватает времени на подготовку. Мы это как спортсмены видим и чувствуем. Дело и в физике: она выросла за это время, и ещё много нюансов, которые ей надо переосмыслить. Нужно свои сильные стороны опять вернуть на тот уровень, который был.

Она видит и Сашу Трусову. Я считаю, что Саша ещё не вернула все свои сильные стороны, но подтянула слабую — хореографию. У Саши всегда была сильная спортивная составляющая, прыжковая, а вот вторая часть, которая была сильной у Камилы, у Саши была слабее. Мне так со стороны, дилетанту, казалось. И Саша это подтянула. Знаю, что в ключевой момент она включит прыжковую составляющую, и тогда это будет прорыв. У Камилы наоборот. У неё всегда артистическая составляющая была отличной, а вот прыжковая — нет. А это физика, на это нужно время», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».