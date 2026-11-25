Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных ответила на вопрос, почему у её детей необычные имена. В семье фигуристки и её мужа Сергея Полунина растут сыновья Мир, Дар и Эра, а также дочь Руна.

– Я сразу скажу, это вообще не моя ответственность. Это все вопросы к папе, к моему мужу. Вот эти странненькие имена – это всё к нему. Скажите спасибо, что не Адольф, потому что первого ребёнка должны были назвать Адольф. В общем, да, я тоже благодарю Сергея за то, что мы отказались от этой идеи. И, в принципе, после этого у меня нет никаких вопросов к именам уже.

– Слушай, логично, здесь у нас у всех, наверное, возникает вопрос: а почему ты отпустила вот эту стихию?

– Честно, я хотела всегда Сашу. Хотела сына Александра, Сашу. На что мне Сережа сказал: «Саша-параша. У меня e-mail такой в детстве был». И, в принципе, после этих моментов у меня уже не осталось каких-то вопросов.

Дальше я уже обезоружена. На самом деле, очень прижились имена к детям. Они хоть и необычные, но, в принципе… Возможно, мне так кажется, что они уже более-менее нормальные для нашей жизни. И уже для меня абсолютно привычные. Очень сильно им подходят и идут, явно лучше, чем Адольф», – сказала Ильиных в видео на YouTube-канале «ДоброFON».