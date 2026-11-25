Операционный директор оргкомитета чемпионата Европы-2027 в Лозанне Стефан Пиррелло заявил, что Швейцария не намерена препятствовать участию российских фигуристов в соревновании.

— Есть ли у Федерации фигурного катания Швейцарии возражения относительно участия российских фигуристов на ЧЕ-2027 в Лозанне?

— Федерация фигурного катания Швейцарии поддерживает участие российских фигуристов, которые соответствуют условиям, установленным ISU.

— Существуют ли ограничения со стороны швейцарских властей, которые могут помешать российским спортсменам получить визы или въехать в страну для участия в соревнованиях?

— Нам неизвестно о каких-либо ограничениях со стороны швейцарских властей, которые могли бы помешать российским спортсменам получить визы или въехать в Швейцарию для участия в соревнованиях, — приводит слова Пиррелло Sport24.

Чемпионат Европы пройдёт в Лозанне в январе 2027 года.