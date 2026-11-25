«Настроила себя так, что эти люди — мои фанаты». Загитова — о восприятии критики

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова рассказала, как воспринимает критику в свой адрес.

«Я уже человек со стажем, очень много периодически хейта на себя беру. Психологически я себя настроила так, что эти люди — очень большие мои фанаты, они следят за каждым моим взглядом, за каждым образом», — приводит слова Загитовой Voice.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.