«Неизданное из США!» Трусова показала кадры, сделанные во время этапа ГП в Америке

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова показала несколько снимков, сделанных во время её поездки в США для участия в этапе Гран-при ISU. Спортсменка показала несколько фото города Эверетт, а также моменты времяпрепровождения с годовалым сыном Михаилом.

«Неизданное из США! Почему так мало контента из поездки, которую я так ждала? Подсказка в первом видео», — подписала Трусова публикацию в своём телеграм-канале.

Отцом ребёнка является фигурист Макар Игнатов. Михаил появился на свет 6 августа 2025 года.

В текущем сезоне Трусова выступила на нескольких международных стартах. На «челленджере» в Токио, а также этапах Гран-при ISU в Китае и США она завоевала серебро. На мемориале Дениса Тена фигуристка выиграла золотую медаль. Благодаря успешным выступлениям на двух этапах Трусова отобралась в финал серии Гран-при.