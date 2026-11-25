Олимпийская чемпионка в командном турнире (2026) американская фигуристка Эмбер Гленн заняла второе место в телевизионном шоу «Танцы со звездами» в США. Она выступала в паре с профессиональным танцором Пашей Пашковым.

Финал шоу прошёл 24 ноября. Призовые места определялись зрительским голосованием и оценками жюри. Победу одержали танцовщица Даниэлла Карагач и двукратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Эзра Фреч.

Ранее стало известно, что Гленн снялась с этапа Гран-при ISU в Токио, Япония. До этого она также отказалась от участия в домашнем этапе Гран-при в Эверетте. 26-летняя фигуристка исполняет на соревнованиях элемент повышенной сложности — тройной аксель. На Олимпийских играх — 2026 она заняла пятое место.