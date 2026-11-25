Алиса Лью, Чок и Бейтс поддержали Эмбер Гленн на американском шоу «Танцы со звёздами»
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью и двукратные олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бейтс, встретились с олимпийской чемпионкой в командном турнире (2026) Эмбер Гленн. Спортсмены поддержали фигуристку перед финалом американского телевизионного шоу «Танцы со звёздами».
Фото: Team USA
Фото: Team USA
Фото: Team USA
На шоу, финал которого прошёл 24 ноября, Гленн заняла второе место. Она выступала в паре с профессиональным танцором Пашей Пашковым. Призовые места определялись зрительским голосованием и оценками жюри. Победу одержали танцовщица Даниэлла Карагач и двукратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Эзра Фреч.
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