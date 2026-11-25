Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко проведёт сборы академии «Ангелы Плющенко» в Сан-Себастьяне, Испания, с 26 апреля по 1 мая 2027 года.

«Мечтаешь выйти на новый уровень в фигурном катании? Приглашаем на эксклюзивные летние сборы Angels of Plushenko в солнечном Сан-Себастьяне, Испания! Интенсивные тренировки на льду, работа над техникой и прыжками, профессиональный тренерский подход и незабываемая атмосфера европейского лета», — сообщила пресс-служба академии «Ангелы Плющенко» в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что из-за «систематической клеветы матери фигуристки в адрес школы» из академии Плющенко была отчислена двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева.