Навка и Авербух получили гранты на ледовые шоу — по 19 млн рублей, Плющенко было отказано

Олимпийская чемпионка 2006 года, ныне продюсер Татьяна Навка и серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Илья Авербух получили гранты Президентского фонда культурных инициатив для реализации своих ледовых шоу. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

На шоу Навки «Царь Салтан» будет выделено 19,9 млн рублей. Срок реализации проекта – с 1 сентября 2027 по 28 февраля 2028 года. География проекта: Москва.

Ледовый мюзикл Авербуха «Летучий корабль» получил 19 999 707 рублей и 86 копеек. Срок реализации идентичен проекту Навки. Выступления пройдут в Мелитополе, Евпатории, Севастополе, Симферополе, Керчи, Ессентуках, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Также грант в размере 24,1 млн рублей на шоу «Снежная королева» запрашивал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, однако в поддержке было отказано.