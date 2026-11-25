Российский фигурист Григорий Фёдоров, выступающий в одиночном катании, объявил о приостановлении тренировок в связи с травмой голеностопа и подготовкой к операции.

«Дорогие болельщики! В связи с травмой голеностопа, которая тревожит меня последние несколько месяцев, в данный момент я не могу тренироваться и готовиться к соревнованиям. Сейчас я прохожу курс лечения и готовлюсь к операции.

Спасибо вам за вашу поддержку и тёплые слова, они действительно помогают мне в этот непростой период.

До встречи на льду!» — приводит слова Фёдорова официальная команда поддержки в телеграм-канале.

Ранее спортсмен снялся с заключительного этапа российской серии Гран-при в Омске.