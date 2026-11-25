Участник инцидента с Погорилой: она закричала: «Помогите, бьют!» А я ей ничего не сделал

Участник инцидента с бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года по фигурному катанию Анной Погорилой Евгений Колотилов поделился своей версией произошедшего. Ранее, 24 ноября, спортсменка сообщила, что подверглась нападению неизвестного человека рядом с домом.

По словам Колотилова и его супруги Ирины Романовой, причиной конфликта стало небольшое ДТП. Не рассчитав расстояние при развороте, фигуристка врезалась в припаркованный автомобиль, принадлежащий семье Колотиловых. Мужчина отметил, что спортсменка попыталась скрыть следы аварии.

Колотилов: Она бросается. Прямо так плюнула себе на палец и пытается [оттереть следы]. Я говорю: «Оп-оп-оп, девушка, стойте, подождите». Она закричала «А-а-а-а» так громко в тишине. «Помогите, бьют!» А я ей вообще ничего не сделал. Прямо поворачивается вот так, как закричит на весь двор. Я был в шоке, я подумал, что я ненормальный.

Романова: Когда полицейские запросили камеры, они успокоились. Сказали, видно, что её к машине не пускают и что она потом повторно пытается это сделать, – приводит слова участников инцидента РЕН ТВ.

Фигуристка признала вину в ДТП, составила европротокол и написала заявление в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.