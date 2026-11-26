Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигуристка Евгения Медведева и её супруг Ильдар Гайнутдинов стали хозяевами второй собаки. Пара назвала щенка Тыква. У спортсменки уже есть французский бульдог.

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

«У нас новый член семьи! Это Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Тыква.

Познакомились с маленькими щеночками, это что-то с чем-то! А с нашей Тыквой уже привыкаем жить вместе, знакомим с Тофочкой и учимся быть родителями двух собак», — написала Медведева в телеграм-канале.

В июне спортсменка вышла замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова, пара широко отметила свадьбу в конце августа. Фигуристка и танцор состоят в отношениях с 2024 года, они познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».