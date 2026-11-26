Лоранс Новале, мать бронзового призёра чемпионата мира — 2026, двукратного бронзового призёра чемпионатов Европы бельгийской фигуристки Нины Пиндзарроне, рассказала о причинах прекращения сотрудничества дочери с тренером Деймоном Алленом.

«Решение вернуться далось нелегко. Нина думала, что останется в Колорадо-Спрингс надолго, но возникли непредвиденные трудности. Она уже успела завести там много друзей. С общением всё складывалось прекрасно. В том числе поэтому я считаю возвращение в Бельгию смелым решением.

Не хватало полноценной команды. У главного тренера [Деймона Аллена] были разные проблемы, в том числе личные, из-за которых он не мог организовать работу команды вокруг Нины. Согласованности не было. Если ему присылали вопрос из Бельгии, он не отвечал. К тому же он часто отсутствовал. По сути, за подготовкой Нины вообще никто не следил. Жаль, ведь у неё там было много друзей. И ни с кем она не ссорилась. Но невозможно быть счастливой, если ты переезжаешь на другой конец света ради спорта, а потом не можешь показать результат.

Из уважения к американской команде мы решили не рассказывать публично о личных проблемах, которые там обнаружились. Это не имело отношения к спорту. Один человек вёл себя совершенно недопустимо. Больше я ничего сказать не могу. Когда мы об этом узнали, оставаться там уже было нельзя. Так что нет, это решение не вызревало неделями», — приводит слова Новале De Standaard.

Ране