«Тешит себя надеждой, что откатается чисто». Жулин — о шансах Петросян на ГП ISU в Японии

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что у участницы Олимпиады — 2026, трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян мало шансов на высокий результат на этапе Гран-при ISU в Японии.

«Шансов на Гран-при Японии у Петросян не так уж много. Она, похоже, не в самой лучшей своей форме. Тешит себя надеждой, что откатается чисто. Спортсменка она очень хорошая, но пока, похоже, оптимальную форму ещё не набрала», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. Помимо Петросян, из российских фигуристов на соревновании выступят Алина Горбачёва, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи.