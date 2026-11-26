Камилла Нелюбова получила визу в Хорватию для участия в турнире Golden Spin of Zagreb

Дарья Гуреева, тренер российской фигуристки Камиллы Нелюбовой, сообщила, что спортсменка получила визу в Хорватию для участия в турнире Golden Spin of Zagreb, который пройдёт со 2 по 5 декабря.

«Всё в порядке, виза получена. Вылетаем во вторник», — приводит слова Гуреевой ТАСС.

Помимо Нелюбовой, из россиян на соревнования заявлены одиночники Николай Угожаев, Анна Фролова, танцоры на льду Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Шичина/Павел Дрозд и спортивные пары Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артём Петров. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных стартах в нейтральном статусе.