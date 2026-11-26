«Конкурентоспособны только при безошибочном катании». Лакерник — о Дикиджи и Гуменнике

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что чемпион России Владислав Дикиджи и участник Олимпиады в Милане Пётр Гуменник способны побороться за пьедестал этапа Гран-при ISU в Японии только при условии чистых прокатов.

«Наши одиночники конкурентоспособны в мире. Дикиджи может бороться за подиум в Японии и финал Гран‑при. Но конкуренты они только при одном условии — при безошибочном катании. Хороших мужчин сейчас в мире много, но мужчин с набором в четыре‑пять четверных уже мало. При безошибочном катании Дикиджи и Гуменник становятся конкурентоспособными в борьбе за пьедестал. Но только при безошибочном исполнении», — приводит слова Лакерника «РИА Новости Спорт».

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября.