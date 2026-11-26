Известный американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг считает, что россиянин Владислав Дикиджи может превзойти олимпийского чемпиона 2026 года в командном турнире, американского фигуриста Илью Малинина на этапе Гран-при ISU в Японии.

«Дикиджи доказал, что в этом сезоне обладает техническим арсеналом, позволяющим конкурировать с Малининым. Его дебют на международной арене получился блестящим: два титула в серии «Челленджер» и серебро этапа Гран-при в Китае. Учитывая, что техническая сложность программ Малинина всё ещё может быть не максимальной, у Дикиджи есть шанс преподнести сенсацию, а благодаря серебру в Китае перед ним открывается широкая дорога в финал Гран-при. Однако для этого ему ещё предстоит показать достойный результат», — приводит слова Вонга Rocker Skating.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября.