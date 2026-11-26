Илья Малинин с платиновым блондом вышел на тренировку перед этапом Гран-при ISU в Японии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном турнире, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сменил образ. На официальной тренировке перед стартом этапа Гран-при ISU в Японии спортсмен появился с платиновым блондом.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Во время тренировки фигурист исполнил сальто, четверной аксель, четверной риттбергер, каскад четверной тулуп — четверной тулуп.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. На прошедшем соревновании в американском Эверетте фигурист стал золотым медалистом, получив в сумме за короткую и произвольную программы 284,31 балла.